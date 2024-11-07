Как судья Тупицкий и свояк Шевченко бежали за границу: журналисты раскрыли схему

20 мужчин мобилизационного возраста воспользовались "услугами" полицейских, пограничников и местных, чтобы в первые месяцы полномасштабного вторжения сбежать за границу. Среди них фигурируют бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, муж сестры футболиста Андрея Шевченко и сын экс-министра финансов.

Источник: расследование "Слідства.Інфо"

Детали: Как выяснило журналистское расследование, всех этих людей объединяет номер закарпатского полицейского в телефонной книге и два пункта пропуска из Украины в Венгрию – "Косино" и "Лужанка".

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Схема действовала через заместителя начальника по превентивной деятельности Береговского районного отдела полиции (Закарпатье) Яна Микшу. Сейчас дело против него слушает Печерский районный суд. Его подозревают в незаконной переправке в Венгрию 20 военнообязанных мужчин.

На время расследования суд отпустил Микшу под залог в 2 млн 200 тысяч гривен. Его отстранили от работы.

Ян Микша. Фото: "Слідство.Інфо"

По словам прокуроров, Микша лично контролировал, чтобы пограничники пропускали эти автомобили без проверки документов у пассажиров и осмотра транспортного средства. Согласно показаниям свидетелей, за каждую переправленную границу Украины лицо платило не менее 20 тысяч долларов.

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Обвинение утверждает, что в марте 2022 года бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и еще двое мужчин приехали в Закарпатье со своими семьями. 17 марта все трое встретились в селе Яноши Береговского района возле гостиницы "Геликон". Туда же приехал местный водитель и два полицейских - один из которых Ян Микша.

В этот же день все трое приехали на украинскую границу в пункт пропуска "Косино" на белом автомобиле "Тойота". Но на пункте пропуска был фактически учтен только водитель автомобиля, который их вез. Зато трех пассажиров зарегистрировала венгерская сторона. С 2022 года и до сих пор Тупицкий находится в Вене.

Александр Тупицкий. Фото: "Слідство.Інфо"

6 марта через пункт пропуска "Косино" из Украины в Венгрию выехал министр финансов в правительстве Кинаха и советник Януковича Игорь Юшко. Его последнее украинское место работы - председатель правления "Сбербанка России" в Украине. Ему на момент пересечения границы исполнился 61 год, и мужчина имел право на выезд, однако Юшко вывез в Венгрию еще двух пассажиров - сына Станислава, которому 33 года, и своего 48-летнего охранника Дмитрия.

Пропускал их вне своей рабочей смены, как отмечают прокуроры, пограничник Роман Макух. Он дал указание другому пограничнику, который официально работал в этот день, не осматривать машину Юшко-старшего. Сейчас Макух тоже под следствием.

Игорь Юшко. Фото: "Слідство.Інфо"

По информации прокуроров, с Микшей также связалась сестра известного футболиста и тренера Андрея Шевченко - Елена. Она позвонила полицейскому за несколько дней до выезда за границу. Следствие утверждает, что 20 марта Елена Шевченко вместе со своей матерью и мужем Андреем Васюренко, которому чуть за 50, пересекли украинскую границу. Причем на украинской стороне информация о выезде Васюренко отсутствует. Данные о его пересечении границы появились в тот же день уже на венгерском пункте пропуска.

Вверху на фото Елена Шевченко с мужем. Фото: "Слідство.Інфо"

Напомним: В сентябре 2022 года вышло расследование Украинской правды "Батальон Вена" о том, как 59-летний бывший председатель и экс-судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий уже полгода проживает в австрийской Вене как беженец и утверждает, что пересек украинскую границу законно, как "освобожденный от мобилизации".

Два года назад Конституционный суд, руководителем которого был именно Александр Тупицкий, отменил электронные декларации, ответственность за незаконное обогащение и еще целый ряд норм антикоррупционного законодательства.

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