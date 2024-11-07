СМИ узнали о ключевых кандидатах по нацбезопасности в команду Трампа

По данным издания Axios, новоизбранный президент США Дональд Трамп в своей команде по национальной безопасности не хочет видеть бывших генералов и отдает предпочтение бизнесменам и руководителям компаний. Он также рассматривает возможность привлечения лояльных к нему людей на руководящие должности в Вашингтоне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: Издание отмечает, что Трамп несколько раз во время своей предвыборной кампании заявлял, что во время переходного периода, еще до инаугурации, он начнет настаивать на переговорах между Россией и Украиной с целью прекращения войны.

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Он также публично и частным образом давал понять, что хочет, чтобы войны в Газе и Ливане прекратились

По словам двух источников, главным кандидатом на должность госсекретаря Трампа является бывший посол США в Германии Ричард Гренелл.

Источники сообщили, что Гренелл консультировал Трампа по вопросам внешней политики во время предвыборной кампании и, вероятно, сосредоточится на дипломатии для урегулирования российско-украинской войны.

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Контроль республиканцев в Сенате США нейтрализует любые трудности, которые могли бы возникнуть у Гренелла при утверждении.

Двумя другими кандидатами на должность госсекретаря являются сенатор Билл Хагерти, который работал послом в Японии во время первого срока Трампа, и бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Бывшего спикера Государственного департамента Моргана Ортагуса также часто упоминают как кандидата на руководящую должность в Госдепартаменте или ключевую должность посла.

Конгрессвумен Элис Стефаник является одной из ведущих кандидатур на должность посла США в ООН.

На должность министра обороны было предложено несколько кандидатур, среди которых бывший госсекретарь Майк Помпео и республиканец Майкл Уолтц.

Кандидатура Волтца также может рассматриваться на должность директора ЦРУ, в дополнение к Джону Рэтклиффу, который недолго занимал должность директора Национальной разведки во времена Трампа.

Сенатора Тома Коттона также упоминали как кандидата на высшие должности в оборонном секторе или разведке.

Еще одним бывшим чиновником Трампа, который может получить высокую должность в сфере внешней политики и национальной безопасности в новой администрации, является Брайан Хук, который был посланником Трампа в Иране, и возглавит переходную команду Государственного департамента в новой администрации.

Гренелл и Уолтц также являются потенциальными кандидатами на должность советника по национальной безопасности в следующем Белом доме Трампа.

Бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа сказал Axios, что трудно предсказать, кого Трамп решит назначить на должности.

В начале первого срока Трампа "Рекс Тиллерсон не входил в первые 3 тысячи людей, которых упоминали как кандидатов на должность государственного секретаря", сказал бывший чиновник.

По его словам, самое главное, чтобы новая команда Трампа по национальной безопасности помогала ему реализовывать его политику, а не пыталась препятствовать ему, как это делала его команда в начале его первого срока.

Что предшествовало: