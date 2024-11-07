Российские войска ударили по Николаевке в Донецкой области: два человека погибли, пятеро ранены

Российская армия 7 ноября обстреляла город Николаевка в Донецкой области. В результате атаки погибли двое местных жительниц, еще по меньшей мере пятеро ранены.

Источник: Донецкая областная прокуратура, председатель ОВА Вадим Филашкин

Дословно: "7 ноября 2024 года, в 15:45, российская армия обстреляла г. Николаевка Краматорского района. Мишенью для врага стала жилая застройка. В результате вражеской атаки погибли две местные жительницы.

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донецкая областная прокуратура

Еще по меньшей мере пятеро гражданских в возрасте от 60 до 77 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями четыре женщины и мужчина доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь".

Детали: По данным правоохранителей, в районе попадания повреждены многоквартирные дома и автотранспорт. Тип использованного оружия устанавливается.