СМИ: Несмотря на распад коалиции, Германия продолжит поддерживать Украину в 2025 году

Германия сможет предоставить большую часть помощи Украине, даже если из-за распада коалиции не сможет вовремя утвердить бюджет на 2025 год.

Источник: Reuters со ссылкой на источники в бюджетном комитете парламента, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам четырех источников, эти средства в основном являются целевыми ассигнованиями и поэтому могут быть выделены в рамках временного бюджетного управления, если бюджет не будет принят.

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Согласно проекту бюджета на 2025 год, немецкая помощь Украине была сокращена до 4 миллиардов евро в 2025 году с около 8 миллиардов евро в 2024 году.

Германия надеялась, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных потребностей за счет кредитов в размере 50 миллиардов долларов из поступлений от замороженных российских активов, одобренных Группой семи.

Коалиционное правительство Германии распалось через несколько часов после того, как победа Дональда Трампа стала очевидной на выборах в США в среду.

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Правительство Германии согласовало бюджет летом, и он должен был быть утвержден парламентом до конца года, но теперь это может быть отсрочено до середины 2025 года.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

После увольнения Линднера и выхода министров от его Свободной демократической партии из правительства кабинет Шольца потерял поддержку большинства в парламенте.

Шольц выразил надежду, что его правительство меньшинства сможет продолжить работу, а необходимые законопроекты удастся принимать при поддержке ХДС/ХСС.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.