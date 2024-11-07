Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Несмотря на распад коалиции, Германия продолжит поддерживать Украину в 2025 году

Кристина Бондарева, Евгений КизиловЧетверг, 7 ноября 2024, 18:36
СМИ: Несмотря на распад коалиции, Германия продолжит поддерживать Украину в 2025 году
фото: Getty Images

Германия сможет предоставить большую часть помощи Украине, даже если из-за распада коалиции не сможет вовремя утвердить бюджет на 2025 год.

Источник: Reuters со ссылкой на источники в бюджетном комитете парламента, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам четырех источников, эти средства в основном являются целевыми ассигнованиями и поэтому могут быть выделены в рамках временного бюджетного управления, если бюджет не будет принят.

Реклама:

Согласно проекту бюджета на 2025 год, немецкая помощь Украине была сокращена до 4 миллиардов евро в 2025 году с около 8 миллиардов евро в 2024 году.

Германия надеялась, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных потребностей за счет кредитов в размере 50 миллиардов долларов из поступлений от замороженных российских активов, одобренных Группой семи.

Коалиционное правительство Германии распалось через несколько часов после того, как победа Дональда Трампа стала очевидной на выборах в США в среду.

РЕКЛАМА:

Правительство Германии согласовало бюджет летом, и он должен был быть утвержден парламентом до конца года, но теперь это может быть отсрочено до середины 2025 года.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

После увольнения Линднера и выхода министров от его Свободной демократической партии из правительства кабинет Шольца потерял поддержку большинства в парламенте.

Шольц выразил надежду, что его правительство меньшинства сможет продолжить работу, а необходимые законопроекты удастся принимать при поддержке ХДС/ХСС.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.

ГерманияУкраина
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
Германия
Вице-канцлер Германии назвал "трагедией" распад правящей коалиции
СМИ: "АдН" исключает трех вероятных причастных к праворадикальной группировке
Шольц подтвердил распад коалиции, инициирует вотум доверия своему правительству
Последние новости
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: