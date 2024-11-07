В Полтаве задержали правоохранителя и "авторитетов", которые избили в ресторане парня
В Полтаве задержали трех мужчин, которых подозревают в избиении парня в одном из ресторанов. Известно, что тот вступился за девушку.
Источник: Офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, источники УП в правоохранительных органах
Дословно ГБР: "2 ноября 2024 года полиция выехала на вызов развлекательного заведения, в котором неизвестные избили парня. Девушка потерпевшего рассказала в соцсетях, что избитый парень заступался за нее, поскольку к ней начали приставать мужчины за соседним столиком.
Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и другими ушибами".
У Полтаві затримали правоохоронця та "авторитетів", які побили в ресторані хлопця— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 7, 2024
Відео з соцмереж pic.twitter.com/GPyEVwW3Nd
Детали: Работники ГБР задержали трех мужчин. Следствие установило, что среди лиц, совершивших хулиганские действия были местный милиционер и известный в Полтаве бизнесмен с криминальным прошлым, а также его помощник.
По данным источников "Украинской правды", речь идет о владельце группы компаний "Альфа-капитал", бизнесмене с криминальным прошлым по прозвищу "Браслет" Александре Павлюченко, его помощнике и работнике полиции Полтавского ГУНП Александре Перелеи.
Дословно ГБР: "В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении им о подозрении в в хулиганстве, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины)".