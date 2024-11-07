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Путин объяснил, почему не звонит Трампу

Евгений КизиловЧетверг, 7 ноября 2024, 21:22
Путин объяснил, почему не звонит Трампу
Путин на «Валдае». Фото: Getty Images

Российский лидер Владимир Путин намекнул, что не звонит избранному президенту США Дональду Трампу, потому что ждет первого звонка от него.

Источник: телетрансляция выступления Путина на дискуссионном клубе "Валдай"

Детали: Путина спросили, что будет, если Трамп позвонит ему и скажет: "Владимир, давай встречаться".

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Прямая речь Путина: "Я не считаю зазорным со свой стороны позвонить ему (Трампу – ред.), но не делаю этого, потому что руководители западных государств раньше чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят, ну, и не надо…

Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я всегда говорю: Мы ничего против не имеем. Пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии".

Детали: Путин уточнил, что готов к дискуссии, в частности, с Трампом.

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Что предшествовало: 5 ноября Дональда Трампа избрали президентом США, и многие мировые лидеры позвонили ему, чтобы поздравить с победой. Одним из первых позвонил президент Украины Владимир Зеленский.

Однако спикер правителя России Дмитрий Песков дал понять, что Путин пока не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах и что, вообще, США - "недружественная страна", которая воюет против России.

ПутинТрамп
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