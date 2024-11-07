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Путин поздравил Трампа с победой по телеэфиру

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 7 ноября 2024, 21:37
Путин поздравил Трампа с победой по телеэфиру
Скриншот из выступления Путина

Властелин Кремля Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и сказал, что готов работать с любым главой США.

Источник: Путин рассказал на так называемом "дискуссионном клубе Валдай" в четверг, 7 ноября, сообщает "Европейская правда".

Детали: Путин начал вспоминать о различных внешнеполитических идеях, которые звучали от кампании Трампа, в том числе и урегулирование, как он выразился, "украинского кризиса", что "заслуживает внимания, как минимум".

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"Пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа. – Ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ", – добавил он.

На вопрос о том, будет ли говорить он с Трампом, россиянин Путин ответил, что "не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить".

"Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом прекратили. Ну, не хотят, так и не надо", – считает он.

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После уточнения о том, готовы ли в Кремле говорить с будущим президентом США, Путин ответил: "Готовы, готовы".

Напомним, российское издание "Верстка" сообщило, что лидер России Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Сделал он это якобы "через знакомых".

Во время избирательной кампании Трамп неоднократно обещал быстро завершить войну в Украине и объяснял, что ему это удастся из-за "прекрасных отношений" с Владимиром Путиным. Трамп говорил, что свяжется для урегулирования войны с лидерами двух воюющих государств.

Владимир Зеленский провел разговор с Трампом после выборов в США и договорился с ним развивать диалог.

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