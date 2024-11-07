До 40 возросло количество раненых из-за массированной атаки РФ на Запорожье
Четверг, 7 ноября 2024, 21:47
Из-за российских ударов по Запорожью днем 7 ноября количество раненых возросло до 40, среди них четверо детей.
Источник: Запорожская ОВА в Telegram
Дословно: "40 раненых, среди которых четверо детей. Такие последствия вражеской авиационной атаки на Запорожье.
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Ребята 15, 5 и 1 года и четырехмесячная девочка под наблюдением врачей".
Детали: По данным местных властей, в больницах в состоянии средней тяжести около 30 человек.
Напомним: Днем глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о массированной атаке по Запорожью, враг нанес 5 ударов.