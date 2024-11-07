Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полсотни раз враг пытался штурмовать на Кураховском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 7 ноября 2024, 22:32
Полсотни раз враг пытался штурмовать на Кураховском направлении – Генштаб
Фото - 24 омбр имени короля Даниила

С начала суток 7 октября на фронте состоялось 140 боевых столкновений. Основные наступательные усилия армия РФ сосредоточивает на Кураховском направлении, также активно атакует на Покровском и Лиманском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 7 ноября

Дословно: "В настоящее время произошло 140 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло 55 авиаударов, сбросив при этом 87 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 687 дронов-камикадзе и совершили более 3600 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении российские террористы три раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

Двенадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой подразделения Сил обороны отбили все атаки противника.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Катериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении нашими защитниками отражена одна атака в районе Переездного.

На Краматорском направлении украинские воины отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Торецка, где он, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Покровском направлении, в течение этих суток, агрессор 23 раза атаковал наши позиции, в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидово, наши защитники отбили все штурмовые действия оккупационных войск.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где захватчики на это время суток осуществили 50 попыток продвинуться вперед. В основном бои продолжаются у Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Сонцовки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Катериновки.

На Времовском направлении за сегодня агрессор пять раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Трудового, Разлива и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудары КАБами в районах населенных пунктов Запорожье, Малая Токмачка, Новопавловка, Новоандреевка, Степногорск, сбросив при этом девять авиабомб.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатные попытки штурма.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация россиян сегодня нанесла по Курщине 18 авиационных ударов с применением 27 КАБов.

Генштаббоевые действиявойна
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
Генштаб
За сутки на фронте было 148 боев: Генштаб назвал самые горячие направления
Генштаб: На Курщине защитники отбили 7 российских атак
Генштаб: На фронте 99 боестолкновений, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях
Последние новости
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: