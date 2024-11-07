Полсотни раз враг пытался штурмовать на Кураховском направлении – Генштаб

С начала суток 7 октября на фронте состоялось 140 боевых столкновений. Основные наступательные усилия армия РФ сосредоточивает на Кураховском направлении, также активно атакует на Покровском и Лиманском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 7 ноября

Дословно: "В настоящее время произошло 140 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло 55 авиаударов, сбросив при этом 87 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 687 дронов-камикадзе и совершили более 3600 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы три раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

Двенадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой подразделения Сил обороны отбили все атаки противника.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Катериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки.

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На Северском направлении нашими защитниками отражена одна атака в районе Переездного.

На Краматорском направлении украинские воины отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Торецка, где он, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Покровском направлении, в течение этих суток, агрессор 23 раза атаковал наши позиции, в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидово, наши защитники отбили все штурмовые действия оккупационных войск.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где захватчики на это время суток осуществили 50 попыток продвинуться вперед. В основном бои продолжаются у Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Сонцовки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Катериновки.

На Времовском направлении за сегодня агрессор пять раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Трудового, Разлива и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудары КАБами в районах населенных пунктов Запорожье, Малая Токмачка, Новопавловка, Новоандреевка, Степногорск, сбросив при этом девять авиабомб.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатные попытки штурма.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация россиян сегодня нанесла по Курщине 18 авиационных ударов с применением 27 КАБов.