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Трамп допустил, что поговорит с Путиным

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 7 ноября 2024, 22:51
Трамп допустил, что поговорит с Путиным
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что может поговорить с Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Трампа в интервью NBC News

Детали: Трамп отметил, что еще не говорил с Путиным после объявления его победы на президентских выборах в США.

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"Я думаю, что мы поговорим", – сказал он.

Действующий президент США Джо Байден не говорил с Путиным после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В свою очередь Трампу со среды, когда было объявлено о его избрании президентом США, позвонил ряд мировых лидеров.

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Напомним, российское издание "Верстка" сообщило, что лидер России Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Сделал он это якобы "через знакомых".

Сам Путин недавно сказал, что "не считает зазорным" и самому позвонить Трампу.

 

ТрампПутин
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