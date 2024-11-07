ОВА: Враг атакует Одессу ударными беспилотниками

Вечером четверга в Одессе прогремели взрывы, армия РФ атакует город ударными беспилотниками.

Источник: Одесская ОВА, Укринформ

Дословно ОВА: "Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!"

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Что предшествовало:

Вечером 7 ноября российская армия в очередной раз запустила ударные беспилотники на территорию Украины. Воздушные силы сообщили о БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы и Южного.