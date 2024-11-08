Враг оккупировал Новоалексеевку на Донетчине – DeepState
Пятница, 8 ноября 2024, 01:56
Согласно обновленным данным проекта DeepState, россияне оккупировали Новоалексеевку в Донецкой области.
Источник DeepState
Детали В ночь на 8 ноября аналитики проекта сообщили, что враг оккупировал Новоалексеевку Донецкой области.
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Кроме того, россияне возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки в Донецкой области.
Справочно: Новоалексеевка – село Селидовской городской общины Покровского района Донецкой области в Украине. По данным переписи 2001 года, население села составляло 177 человек.
Напомним: Сообщалось, что за октябрь враг оккупировал около 490 километров квадратных украинских территорий и это самый большой показатель за 2024 год и за время российского контрнаступления, которое продолжается с октября 2023 года.