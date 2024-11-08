Госдеп: США обсуждают с союзниками ответ на участие КНДР в войне против Украины

В Госдепе США отметили, что Штаты продолжают взаимодействие с союзниками и партнерами по ответу КНДР на развертывание ее войск вблизи границы Украины.

Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, цитирует Радио Свобода

Прямая речь Миллера: "Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно надлежащего ответа на развертывание северокорейских солдат в Курской области (РФ - ред.) и их потенциального привлечения к боевым действиям".

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Детали: В то же время Миллер отметил, что "пока не может сделать официальных объявлений о каких-либо конкретных решениях".

Он добавил, что "ответ на агрессию России является не только ответом США". Поэтому представитель Госдепа напомнил, что с этой целью была собрана "целая коалиция, которая объединила полсотни стран".

Прямая речь Миллера: "От имени Соединенных Штатов мы продолжим поддерживать Украину, мы в дальнейшем будем поддерживать ее на поле боя и работать над сохранением альянса, который мы создали".

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Детали Кроме того, представитель Госдепа сказал, что США также заявили об обеспокоенности перед Китаем в связи с усилением взаимодействия между Россией и КНДР.

Что предшествовало: Сообщалось, что северокорейские военные впервые были задействованы в боевых действиях в Курской области России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.