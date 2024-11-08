Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг атакует ракетами: в Киеве и области работает ПВО

Ольга ГлущенкоПятница, 8 ноября 2024, 05:26
Враг атакует ракетами: в Киеве и области работает ПВО
Мобильная огневая группа ПВО, иллюстративное фото из Telegram Сергея Наева

На рассвете в пятницу в Киеве и области во время объявленной воздушной тревоги работали силы ПВО, в регионе была объявлена ракетная опасность.

Источник: военная администрация Киевской области, Воздушные силы, КГВА

Дословно: "Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях.

Реклама:

В области работает ПВО".

Детали В Киеве и области воздушная тревога продолжается с вечера четверга.

В 5:27 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Киева.

РЕКЛАМА:

В КГВА отметили, что в Киеве также работает ПВО.

ПВОКиевская областьвоздушная тревога
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
ПВО
В ночь на 7 ноября РФ выпустила по Украине 106 дронов: ПВО сбила 74
В Киеве и области ПВО работает по вражеским беспилотникам
В Киевской области  ПВО работала по беспилотникам
Последние новости
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: