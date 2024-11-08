Враг атакует ракетами: в Киеве и области работает ПВО

На рассвете в пятницу в Киеве и области во время объявленной воздушной тревоги работали силы ПВО, в регионе была объявлена ракетная опасность.

Источник: военная администрация Киевской области, Воздушные силы, КГВА

Дословно: "Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях.

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В области работает ПВО".

Детали В Киеве и области воздушная тревога продолжается с вечера четверга.

В 5:27 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Киева.

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В КГВА отметили, что в Киеве также работает ПВО.