Минус 1 580 солдат и 49 ББМ – потери РФ за сутки
Пятница, 8 ноября 2024, 07:46
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили более 1,5 тысячи захватчиков, 49 ББМ и 32 артиллерийские системы.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 705 880 (+1 580) человек,
- танков – 9 233 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 18 661 (+49) ед,
- артиллерийских систем – 20 226 (+32) ед,
- РСЗО – 1 245 (+0) ед,
- средств ПВО – 996 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 526 (+118) ед,
- крылатых ракет – 2631 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28 495 (+84) ед,
- специальной техники – 3 602 (+6) ед.
Данные уточняются.