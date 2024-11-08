Режиссер Оксана Карпович вошла в список лидеров УП 100
Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинцев, которые вошли в список лидеров УП 100. В категории "Культура" одной из победительниц стала режиссер документального кино Оксана Карпович.
Премьера ее полнометражного дока "Мирные люди" на Берлинском кинофестивале вызвала большой резонанс. В конце концов фильм получил награду экуменического жюри Берлинале.
В своем фильме Карпович сняла только что деоккупированные украинские села и городки, а в аудио использовала перехваченные разговоры оккупантов со своими матерями и женами.
"Мой фильм о том, как не стать русскими. А значит противостоять тоталитаризму, гомофобии и всему тому, чем так насыщен наш враг", – сказала режиссер в комментарии УП.Культура после премьеры в Берлине.
Оксана Карпович родилась в Киеве, является выпускницей культурологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" и киношколы университета Конкордия в Монреале. Сейчас живет и работает в Канаде. В своих фильмах Оксана исследует то, как государственная политика вмешивается в личное пространство и повседневность сообществ.
Всего в категорию "Культура" в списке УП 100 войдут 15 деятелей из 73-х номинированных. В состав жюри, которое выбирало участников категории, вошли:
- Ярина Черногуз, участница прошлогоднего УП 100, обладательница Шевченковской премии по литературе, поэтесса, военнослужащая;
- Ольга Сагайдак, глава правления Коалиции деятелей культуры и соучредитель Dofa.Fund;
- Оксана Хмелевская, соучредитель издания об искусстве чтения и книгоиздания "Читомо";
- Иванна Скиба-Якубова, исполнительный директор Радио "Хартия";
- Севгиль Мусаева, главный редактор Украинской правды;
- Татьяна Пушнова, редактор УП.Культура.
Кто еще вошел в сотню лидеров Украинской правды? Приходите на церемонию награждения 20 ноября и узнайте первыми!
Половина стоимости от продажи билетов пойдет на помощь бригаде "Хартия" и батальону "Волки Да Винчи".
Генеральным партнером премии является юридическая компания ADER HABER.
Мероприятие также поддержали компании Kernel, UKRNAFTA, TERWIN и COLOR CONCEPT.