Режиссер Оксана Карпович вошла в список лидеров УП 100

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинцев, которые вошли в список лидеров УП 100. В категории "Культура" одной из победительниц стала режиссер документального кино Оксана Карпович.

Премьера ее полнометражного дока "Мирные люди" на Берлинском кинофестивале вызвала большой резонанс. В конце концов фильм получил награду экуменического жюри Берлинале.

В своем фильме Карпович сняла только что деоккупированные украинские села и городки, а в аудио использовала перехваченные разговоры оккупантов со своими матерями и женами.

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"Мой фильм о том, как не стать русскими. А значит противостоять тоталитаризму, гомофобии и всему тому, чем так насыщен наш враг", – сказала режиссер в комментарии УП.Культура после премьеры в Берлине.

Оксана Карпович родилась в Киеве, является выпускницей культурологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" и киношколы университета Конкордия в Монреале. Сейчас живет и работает в Канаде. В своих фильмах Оксана исследует то, как государственная политика вмешивается в личное пространство и повседневность сообществ.

Всего в категорию "Культура" в списке УП 100 войдут 15 деятелей из 73-х номинированных. В состав жюри, которое выбирало участников категории, вошли:

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Кто еще вошел в сотню лидеров Украинской правды? Приходите на церемонию награждения 20 ноября и узнайте первыми!

Половина стоимости от продажи билетов пойдет на помощь бригаде "Хартия" и батальону "Волки Да Винчи".

Генеральным партнером премии является юридическая компания ADER HABER.

Мероприятие также поддержали компании Kernel, UKRNAFTA, TERWIN и COLOR CONCEPT.