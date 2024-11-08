Фон дер Ляйен поговорила с Трампом, в частности, и об Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообщалась с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом – говорили среди прочего и об Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост фон дер Ляйен в сети Х

Прямая речь президента Еврокомиссии: "Мы обсудили оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики".

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Детали: Фон дер Ляйен добавила, что она ожидает "укрепления связей между ЕС и США и совместную работу над решением геополитических вызовов".

Предыстория:

Накануне, после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что Трамп хочет быстрого окончания войны, но оно может означать потери для Украины.

Также он рассказал европейским лидерам о своем телефонном разговоре с Трампом.

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