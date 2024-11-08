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Фон дер Ляйен поговорила с Трампом, в частности, и об Украине

Пятница, 8 ноября 2024, 09:51
Фон дер Ляйен поговорила с Трампом, в частности, и об Украине
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото иллюстративное с ec.europa.eu

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообщалась с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом – говорили среди прочего и об Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост фон дер Ляйен в сети Х

Прямая речь президента Еврокомиссии: "Мы обсудили оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики".

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Детали: Фон дер Ляйен добавила, что она ожидает "укрепления связей между ЕС и США и совместную работу над решением геополитических вызовов".

Предыстория:

  • Накануне, после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что Трамп хочет быстрого окончания войны, но оно может означать потери для Украины.
  • Также он рассказал европейским лидерам о своем телефонном разговоре с Трампом.

Читайте подробную статью: Суперпобеда Трампа: самое главное о выборах в США и их последствиях для Украины

ЕврокомиссияТрампУкраина
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