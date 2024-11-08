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В ОВА рассказали о состоянии раненых в Запорожье: 15 госпитализированных, среди них 5-летний ребенок

Анастасия ПроцПятница, 8 ноября 2024, 10:59
В ОВА рассказали о состоянии раненых в Запорожье: 15 госпитализированных, среди них 5-летний ребенок
ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

После российского удара по Запорожью 7 ноября, в больнице находятся 15 человек, из них 5 в тяжелом состоянии.

Источник: председатель запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "В крайне тяжелом состоянии 5-летний мальчик. Ему сделали операцию, он на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние еще четырех человек, в том числе двух медработников, врачи оценивают как тяжелое".

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ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

Детали: Также глава ОВА уточнил, что оккупанты попали в областной онкологический диспансер. 17 пациентов эвакуировали в другие больницы города. Сейчас им оказывают необходимую помощь.

 
ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

Также ранены по меньшей мере 8 медиков больницы.

Предыстория:

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Запорожье
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