В ОВА рассказали о состоянии раненых в Запорожье: 15 госпитализированных, среди них 5-летний ребенок
Пятница, 8 ноября 2024, 10:59
После российского удара по Запорожью 7 ноября, в больнице находятся 15 человек, из них 5 в тяжелом состоянии.
Источник: председатель запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "В крайне тяжелом состоянии 5-летний мальчик. Ему сделали операцию, он на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние еще четырех человек, в том числе двух медработников, врачи оценивают как тяжелое".
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Детали: Также глава ОВА уточнил, что оккупанты попали в областной онкологический диспансер. 17 пациентов эвакуировали в другие больницы города. Сейчас им оказывают необходимую помощь.
Также ранены по меньшей мере 8 медиков больницы.
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- 7 ноября россияне нанесли удары по городу Запорожье. Известно о 9 погибших и 42 раненых.