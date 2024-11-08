Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Синоптики дали прогноз на выходные: от мороза до тумана

Валентина РоманенкоПятница, 8 ноября 2024, 12:36
Синоптики дали прогноз на выходные: от мороза до тумана
иллюстративное фото Unsplash

В субботу 9 ноября в южной части Украины местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В западных и северных областях нашей страны ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается в районе 1-6° тепла, в западных областях от 2° тепла до 3° мороза. Днем 4-9° тепла, в Закарпатье и на юге страны до 12°.

В Киеве 9 ноября – без осадков, ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем ​​6-8°.

В воскресенье в Украине осадков не ожидается, ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на побережье морей 1-6° тепла. Днем 3-8° тепла, в Закарпатье и в южной части 7-12°.

В столице 10 ноября без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем ​​5-7° тепла.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 9 ноября в Киеве была зафиксирована в 2010 году и составила 17,8° тепла, самая низкая ночью – 15,0° ниже нуля в 1888 году.

Реклама:
погода
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
погода
Синоптики прогнозируют туман и прохладу в западных областях, а на юге – дожди
В ближайшие дни в Украине будет туман, а на востоке – небольшие дожди
В Киев пришли морозы
Последние новости
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: