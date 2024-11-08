Синоптики дали прогноз на выходные: от мороза до тумана

В субботу 9 ноября в южной части Украины местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: В западных и северных областях нашей страны ночью и утром местами туман.



Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью ожидается в районе 1-6° тепла, в западных областях от 2° тепла до 3° мороза. Днем 4-9° тепла, в Закарпатье и на юге страны до 12°.



В Киеве 9 ноября – без осадков, ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем ​​6-8°.



В воскресенье в Украине осадков не ожидается, ночью и утром местами туман.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на побережье морей 1-6° тепла. Днем 3-8° тепла, в Закарпатье и в южной части 7-12°.



В столице 10 ноября без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем ​​5-7° тепла.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 9 ноября в Киеве была зафиксирована в 2010 году и составила 17,8° тепла, самая низкая ночью – 15,0° ниже нуля в 1888 году.

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