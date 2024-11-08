Украина испытает эстонские ракеты для сбивания дронов

Украина получит до конца 2024 года ракеты противовоздушной обороны эстонской оборонной компании Frankenburg Technology для испытаний.

Источник: Министерство обороны Украины, "Европейская правда"

Детали: Об этом шла речь на встрече в Киеве заместителя министра обороны бригадного генерала Анатолия Клочко с руководством Frankenburg Technology.

Реклама:

Как отметило ведомство, первые образцы ракет для тестов поступят до конца 2024 года.

Ракеты, которые испытает Украина, предназначены прежде всего для противодействия дронам и способны сбивать цели на высоте до 2 км.

Исполнительный директор Frankenburg Technology Кусти Салм акцентировал, что цель компании – выиграть эту войну.

РЕКЛАМА:

"Для этого предлагаем образец новой недорогой ракеты для сбивания воздушных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов", – поделился Салм.

Он отметил, что в случае успешных испытаний и согласия на дальнейшее использование производство этих ракет может быть организовано в Украине.

Стороны предварительно договорились, что следующим шагом может быть согласование формата финансирования производства ракет.

Как писали Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, только в ночь на 8 ноября силам ПВО удалось сбить 62 вражеских дрона из 92, которыми атаковала Россия украинские регионы.

Недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече с главой Сил обороны страны Андрусом Мерилоо обсудил возможность закупки дронов у Украины.