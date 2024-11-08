Количество жертв в Запорожье возросло до 10
Из-под завалов разрушенного россиянами жилого дома в Запорожье достали тело погибшего – таким образом количество жертв оккупантов возросло до 10, среди них – младенец.
Источник: ГСЧС и глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Нацполиция в Telegram
Прямая речь Федорова: "Тело еще одного погибшего жителя областного центра достали из-под завалов разрушенного дома".
Дословно ГСЧС: "7 ноября враг нанес 5 авиаударов по городу! По состоянию на сейчас погибли 10 человек, из них 1 ребенок".
Детали: Еще 41 человек, среди которых 4 ребенка, получили ранения.
Сообщается, что чрезвычайники спасли 3 человека, среди которых 2 детей.
"Аварийно-спасательные работы продолжаются", – подытожили в ГСЧС.
Обновлено: Около 14:00 8 ноября в полиции сообщили, что аварийно-спасательные работы и разбор завалов закончили.
Предыстория:
- 7 ноября россияне нанесли удары по городу Запорожье. Сначала было известно о 4 погибших и 18 раненых. Сообщалось, что под завалами еще ищут людей.
- Утром 8 ноября стало известно, что количество погибших возросло до 9 и что среди жертв оккупантов 1-летний ребенок.