Количество жертв в Запорожье возросло до 10

Из-под завалов разрушенного россиянами жилого дома в Запорожье достали тело погибшего – таким образом количество жертв оккупантов возросло до 10, среди них – младенец.

Источник: ГСЧС и глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Нацполиция в Telegram

Прямая речь Федорова: "Тело еще одного погибшего жителя областного центра достали из-под завалов разрушенного дома".

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фото зОВА

Дословно ГСЧС: "7 ноября враг нанес 5 авиаударов по городу! По состоянию на сейчас погибли 10 человек, из них 1 ребенок".

фото зОВА

Детали: Еще 41 человек, среди которых 4 ребенка, получили ранения.

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Сообщается, что чрезвычайники спасли 3 человека, среди которых 2 детей.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются", – подытожили в ГСЧС.

фото зОВА

Обновлено: Около 14:00 8 ноября в полиции сообщили, что аварийно-спасательные работы и разбор завалов закончили.

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