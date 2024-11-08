Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Количество жертв в Запорожье возросло до 10

Ирина БалачукПятница, 8 ноября 2024, 13:18
Количество жертв в Запорожье возросло до 10
Разрушенный россиянами дом в Запорожье. ФОТО ЗОВА

Из-под завалов разрушенного россиянами жилого дома в Запорожье достали тело погибшего – таким образом количество жертв оккупантов возросло до 10, среди них – младенец. 

Источник: ГСЧС и глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Нацполиция в Telegram

Прямая речь Федорова: "Тело еще одного погибшего жителя областного центра достали из-под завалов разрушенного дома". 

Реклама:
 
фото зОВА

Дословно ГСЧС: "7 ноября враг нанес 5 авиаударов по городу! По состоянию на сейчас погибли 10 человек, из них 1 ребенок". 

 
фото зОВА

Детали: Еще 41 человек, среди которых 4 ребенка, получили ранения.

РЕКЛАМА:

Сообщается, что чрезвычайники спасли 3 человека, среди которых 2 детей.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются", – подытожили в ГСЧС.

 
фото зОВА

Обновлено: Около 14:00 8 ноября в полиции сообщили, что аварийно-спасательные работы и разбор завалов закончили. 

Предыстория:

Запорожьежертвы
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
Запорожье
В Запорожье от российской авиабомбы погибли 1-летний мальчик, его мама и прабабушка
В ОВА рассказали о состоянии раненых в Запорожье: 15 госпитализированных, среди них 5-летний ребенок
Удар россиян по Запорожью: количество погибших возросло до 9, среди них – младенец
Последние новости
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: