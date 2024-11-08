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Россияне убили пожилого мужчину в Херсоне

Анастасия ПроцПятница, 8 ноября 2024, 13:27
Россияне убили пожилого мужчину в Херсоне
Иллюстративное фото: Getty Images

8 ноября захватчики атаковали Херсон, в результате чего погиб 74-летний мужчина

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "В результате очередного обстрела города ранения, несовместимые с жизнью, получил 74-летний мужчина. В момент атаки погибший находился на улице. Мои соболезнования родным".

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Детали: Также захватчики повредили два жилых дома. На место прибыли специалисты ХОКАРС, которые приступили к аварийно-восстановительным работам.

Херсонобстрелжертвы
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