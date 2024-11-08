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В Одессе экс-милиционер и уголовники выбивали деньги из призывников, выдавая себя за ТЦК

Валентина РоманенкоПятница, 8 ноября 2024, 14:10
В Одессе экс-милиционер и уголовники выбивали деньги из призывников, выдавая себя за ТЦК
фото НПУ

Правоохранители разоблачили преступников, которые выдавали себя за работников ТЦК и полицейских и требовали денег с призывников в Одессе.

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора

Дословно НПУ: "Схему наладили трое одесситов и уроженец Донецкой области. За одно "патрулирование" сообщники могли получать от 40 тысяч гривен".

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Детали: Фигуранты, выдавая себя за представителей ТЦК и полиции, останавливали на улицах мужчин призывного возраста. Злоумышленники, используя военную и полицейскую форменную одежду, угрожали задержанным принудительной доставкой в ТЦК, но за деньги предлагали этого не делать. Если же "задержанные" отказывались - фигуранты применяли физическое и психологическое насилие.

В одном из случаев сообщники подстерегали свою жертву недалеко от дома. Они обвинили мужчину в уклонении от мобилизации и сообщили, что должны немедленно доставить его в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Злоумышленники прижали потерпевшего к забору, а затем начали бить по ногам, туловищу и голове. Позже фигуранты заявили, что мужчина должен немедленно заплатить, если желает избежать мобилизации. Волнуясь за свою жизнь и здоровье, мужчина отдал им более 3 000 долларов.

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Отмечается, что одним из участников группы был бывший сотрудник милиции, который после службы фигурировал в нескольких уголовных производствах. Еще двое из них не раз находились в местах лишения свободы за совершение ряда преступлений: вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, разбойное нападение, совершенное группой лиц, кражи, говорят в полиции.

Бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ задержали заговорщиков с поличным. У фигурантов провели санкционированные обыски, во время которых изъяли элементы форменной одежды, деньги, банковские карты, мобильные телефоны. Кроме того, правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование оружие, порошкообразное вещество и другие средства для употребления наркотических веществ.

 

Участников преступной группы задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи полиции Одессы уже объявили им о подозрении в вымогательстве.

Также правоохранители проверяют причастность разоблаченных мужчин к другим преступлениям. Указано, что в ходе следствия действиям фигурантов может будет предоставлена дополнительная правовая квалификация.

ОдессакриминалполицияТЦК
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