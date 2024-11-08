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В Россию якобы на учебу прибыло рекордное количество граждан КНДР – СМИ

Станислав ПогориловПятница, 8 ноября 2024, 14:20
В Россию якобы на учебу прибыло рекордное количество граждан КНДР – СМИ
Ким Чен Ын с военными, фото: Getty Images

За третий квартал 2024 года в Россию приехало рекордное количество граждан Северной Кореи, которые указали целью поездки обучение на фоне сообщений о переброске солдат КНДР для участия в войне против Украины.

Источник: "Медиазона" со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ

Дословно: "По данным пограничников, 3 765 северокорейцев с июля по сентябрь приехали в Россию учиться. Для сравнения, за весь доковидный 2019 год учеников было всего 3,2 тысячи человек".

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Инфографика - "Медиазона"

Детали: Как отмечает издание, при этом количество квот для северокорейских студентов в России остается низким.

Так, в апреле 2024 года Министерство образования сообщало, что сейчас в России учится примерно 130 студентов из КНДР. "На будущий учебный год от корейской стороны поступило более 100 заявок на обучение студентов в российских вузах", - говорил глава Минобразования Валерий Фальков.

При этом в упомянутых данных, указывает СМИ, речь идет только о пересечениях в третьем квартале 2024 года - то есть, до того, как об отправке северокорейских солдат публично сообщила американская разведка.

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Южнокорейский портал Yonhap со ссылкой на разведку утверждал, что первый этап переброски военных из КНДР проходил с 8 по 13 октября.

КНДРРосcиявойна
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