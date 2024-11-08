Россияне попали в 5-этажку в Николаевке: есть жертвы и раненые

Российские оккупанты попали в 5-этажку в городе Николаевка Краматорского района Донецкой области: два человека погибли еще 5 пострадали.

Источник: ГСЧС, Донецкая областная прокуратура

Детали: В 15:45 7 ноября российская армия обстреляла Николаевку. Мишенью для врага стала жилая застройка. В результате вражеской атаки погибли две местные жительницы.

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Еще по меньшей мере пятеро гражданских в возрасте от 60 до 77 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями четыре женщины и мужчина доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь, сообщают в прокуратуре.

Дословно прокуратура: "В районе попадания средств поражения повреждены многоквартирные дома и автотранспорт. Тип использованного оружия устанавливается".

Дословно ГСЧС: "Почти 4 часа спасатели тушили пожар - в результате вчерашнего удара загорелись две квартиры и 3 балкона, общей площадью 350 кв.м.

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Всего повреждены 5 многоквартирных домов и административное здание".