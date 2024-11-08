Фронт переживает худший период с весны 2022 года – Чмут

Председатель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что сейчас фронт переживает худший период с весны 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения России, ведь украинские защитники медленно отступают, Украине не хватает вооружения, людей и решимости партнеров.

Источник: Чмут в интервью DW

Прямая речь: "По моему мнению (фронт - ред.), не "посыпался", но фронт переживает худший период после весны 22-го. И та ситуация, которая у нас есть, была следствием кучи различных процессов: внутренних, внешних, в Вооруженных силах, в государстве, в стране, в странах партнеров, которые маленькими шагами привели и продолжают приводить к плохим, негативным сценариям развития дальнейших событий.

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Не у россиян сейчас такая сильная мощь, а у нас слабость. Почему слабость? Потому что нет людей, недостаточное количество боеприпасов, нет стратегической поддержки партнеров по нелинейному противодействию РФ. Банально - разрешение на удары американским вооружением или других стран по (российским - ред.) аэродромам и так далее. Это не только об этом.

Год назад у нас было больше людей, сейчас - меньше людей. Мобилизация сейчас происходит никак. Потери были, есть и с этим мы, к сожалению, ничего не поделаешь. Потери Украины и России - несоизмеримы, но и человеческий потенциал, к сожалению, у нас не соизмерим".

Детали: Чмут добавил, что также у РФ очень активные партнеры, которые принимают быстрые решения и предоставляют России оружие и даже своих военных. В частности, КНДР, по его словам, важный фактор в войне. Он сравнил помощь Северной Кореи для России с помощью США Украине.

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Он отметил, что это отражается на ситуации на поле боя, ведь украинские защитники отступают.

Глава фонда "Вернись живым" считает, что партнеры Украины демонстрируют слабость и боятся России.

Знать больше: Тарас Чмут: Мобилизация должна происходить уже с 20 лет. Мы слишком много потеряли времени