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Эрдоган верит в "легкое завершение" войны в Украине, если за дело возьмется команда Трампа

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПятница, 8 ноября 2024, 16:47
Эрдоган верит в легкое завершение войны в Украине, если за дело возьмется команда Трампа
фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что война в Украине может "легко закончиться", если администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа возьмется за решение проблемы.

Источник: слова турецкого президента приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда"

Детали: Он общался с журналистами во время полета из Будапешта. Эрдоган отметил, что усилия западных стран во главе с Соединенными Штатами, направленные на прекращение войны в Украине, ускорят решение конфликта.

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"Мы можем легко закончить эту войну, если увидим администрацию Трампа, которая подойдет к вопросу с перспективой поиска решений. Больше диалога, дипломатии, договоренностей откроют двери к миру, а не оружия, бомб и конфликтов", – сказал Эрдоган.

Он также добавил, что Турция планирует и в дальнейшем сосредотачиваться на поиске мирного решения.

"Мы – страна, которой удалось собрать обе стороны за одним столом. Мы делали это много раз и можем сделать это снова. Эта война должна закончиться сейчас. Мы сосредоточили наши усилия на достижении мира и будем продолжать это делать", – заявил турецкий президент

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Поддерживая территориальную целостность Украины, осуждая вторжение России и предоставляя Киеву военную поддержку, Турция также выступила против западных санкций против России, с которой она имеет важные отношения в сфере обороны, энергетики и туризма.

С марта Турция призывает к прекращению войны в Украине путем переговоров и предлагает выступить посредником.

Напомним, после саммита Европейского политического сообщества президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что Трамп хочет быстрого окончания войны, но это может означать потери для Украины.

Накануне Трамп допустил, что может поговорить с Путиным, а российское издание "Верстка" сообщило, что Путин неформально поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Сделал он это якобы "через знакомых".

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ЭрдоганТрампвойнаУкраина
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