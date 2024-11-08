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Лубинец встретился с Москальковой в Беларуси: начат новый формат

Валентина РоманенкоПятница, 8 ноября 2024, 17:00
Лубинец встретился с Москальковой в Беларуси: начат новый формат
фото из Facebook Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной Татьяной Москальковой в Беларуси: стороны обменялись списками военнопленных, которых посетили обе стороны, и начали новый формат.

Источник: Лубинец в соцсетях

Детали: Омбудсмен сообщает, что встреча состоялась при содействии белорусской стороны, на территории Республики Беларусь, при участии МККК.

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Лубинец подвел основные итоги:

Прямая речь: "Состоялась репатриация тел погибших.

Выполняя гуманитарную миссию, Украина в очередной раз помогла воссоединению семей. По результатам переговоров, 91-летняя женщина встретилась со своим сыном. Таким образом мы показываем, что воссоединение семей - это самое главное и надеемся, что наша коммуникация в этом вопросе продолжится.

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Обменялись списками военнопленных, которых посетили обе стороны (Украина - российских военнопленных в нашей стране, Россия - украинских военнопленных на своей территории).

Обменялись письмами. В том числе начали новый формат: передали письма от украинских родственников к украинским военнопленным в РФ.

Пообщался с руководством миссий МККК в Украине и России. В очередной раз настаивал на доступе МККК к украинским военнопленным и гражданским!

Подчеркну, что взаимодействие с российским уполномоченным по правам человека провожу для решения гуманитарных вопросов, возвращения домой украинцев, получения информации о наших гражданах в РФ".

омбудсменпленные
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