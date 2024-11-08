Чмут о мобилизации: 500 тысяч – это адекватная цифра

По мнению главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута для обороны страны Украине необходимо мобилизовать около 500 тысяч человек и это "адекватная цифра".

Источник: Чмут в интервью DW

Чмуту напомнили слова секретаря СНБО Александра Литвиненко о том, что для укомплектования бригад на 85% нужно призвать еще 160 тысяч украинцев.

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Прямая речь: "У нас бригада может быть укомплектована на 50%, а если спросить у комбата, сколько стрелков и непосредственно пехоты, то в роте может быть 15 человек, 20 человек, 25 человек. Но по бумагам у вас якобы людей вроде как много. У вас укомплектован штаб, тыл, связь, беспилотники, снайперы, разведчики, немного артиллерии, миномётки и тд, но пехоты нет.

И мы уже давно не говорим о качестве людей. Мы просто говорим о каких-то людях. Эти цифры - они просто цифры. Они очень оторваны от реальности. 500 тысяч - это адекватная цифра".

Детали: По мнению Чмута, в Украине в вопросе мобилизации провалили информационное поле и есть проблемы с коммуникацией.

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Прямая речь: "Мы полностью проигрываем инфополе россиянам и тем, кто им подыгрывает внутри страны. Зайдите в YouTube и посмотрите каналы. Абсолютная манипуляция, искажение фактов, гиперболизация проблем, нивелирование позитива. Работа на раскол общества. И это все упирается в большие глубинные проблемы в стране, которые, к сожалению, почему-то не решаются годами, десятилетиями".