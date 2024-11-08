Фон дер Ляйен анонсировала разговор между ЕС и Трампом о поддержке Украины

Европейский Союз обсудит с Соединенными Штатами важность сдерживания российской агрессии, потому что это связано с ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Будапеште 8 ноября, передает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, готов ли ЕС поддерживать Украину в случае, если Трамп откажется это делать, фон дер Ляйен напомнила о программе Ukraine Facility на сумму до 50 млрд евро, а также займ "Группы семи" за счет замороженных росактивов.

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"Но, на мой взгляд, нам с нашими американскими друзьями важнее обсуждать то, что Россия – это угроза не только для Европы, но и для глобальной безопасности в целом. Потому что Россия – не просто автократия, которая угрожает демократиям, она также все больше сближается с Ираном, Северной Кореей, которые вместе с Китаем подпитывают эту войну", – добавила она.

Глава Еврокомиссии пояснила, что альянс Москвы с этими государствами влияет на безопасность не только Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона – где США планируют сосредоточить свои усилия для сдерживания КНР.

Как писал Bloomberg, лидеры ЕС на встрече в Будапеште в четверг обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Дональд Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

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Перед этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в радиоинтервью в пятницу сказал, что Европа не может самостоятельно финансировать "проигранную войну", и заявил, что США прекратят свою поддержку.