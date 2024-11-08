Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Фон дер Ляйен анонсировала разговор между ЕС и Трампом о поддержке Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 8 ноября 2024, 18:06
Фон дер Ляйен анонсировала разговор между ЕС и Трампом о поддержке Украины
фото: Getty Images

Европейский Союз обсудит с Соединенными Штатами важность сдерживания российской агрессии, потому что это связано с ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Будапеште 8 ноября, передает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, готов ли ЕС поддерживать Украину в случае, если Трамп откажется это делать, фон дер Ляйен напомнила о программе Ukraine Facility на сумму до 50 млрд евро, а также займ "Группы семи" за счет замороженных росактивов.

Реклама:

"Но, на мой взгляд, нам с нашими американскими друзьями важнее обсуждать то, что Россия – это угроза не только для Европы, но и для глобальной безопасности в целом. Потому что Россия – не просто автократия, которая угрожает демократиям, она также все больше сближается с Ираном, Северной Кореей, которые вместе с Китаем подпитывают эту войну", – добавила она.

Глава Еврокомиссии пояснила, что альянс Москвы с этими государствами влияет на безопасность не только Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона – где США планируют сосредоточить свои усилия для сдерживания КНР.

Как писал Bloomberg, лидеры ЕС на встрече в Будапеште в четверг обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Дональд Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

РЕКЛАМА:

Перед этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в радиоинтервью в пятницу сказал, что Европа не может самостоятельно финансировать "проигранную войну", и заявил, что США прекратят свою поддержку.

ЕССШАУкраинавойна
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
ЕС
ЕС продлил на два года военную учебную миссию для Украины 
Лидеры ЕС обсудили поддержку Украины без участия США при президентстве Трампа – Bloomberg
Зеленский: Нужен "мир через силу", а не через уступки Путину
Последние новости
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: