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Минобороны получило патент на уникальную технологию детекции вражеских FPV-дронов

Валентина РоманенкоПятница, 8 ноября 2024, 18:26
Минобороны получило патент на уникальную технологию детекции вражеских FPV-дронов
иллюстративное фото из открытых источников

Министерство обороны Украины получило первый патент на технологию детекции вражеских FPV-дронов под названием "Вітряк М".

Источник: пресс-служба МОУ

Детали: Отмечается, что это инновационное устройство, позволяющее выявлять вражеские FPV-дроны, обеспечивая дополнительное преимущество на поле боя.

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По словам начальника Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР) Генштаба Валерия Чуркина, устройство уже кодифицировано и допущено к эксплуатации в ВСУ.

Дословно: "Его разработали военные - для военных. В условиях применения противником все большего количества дронов-камикадзе различных типов, насыщенность подобными средствами обнаружения вражеских объектов является принципиальной для увеличения возможностей Вооруженных сил Украины".

технологиибеспилотникиМиноборонывойна
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