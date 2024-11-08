Минобороны получило патент на уникальную технологию детекции вражеских FPV-дронов
Пятница, 8 ноября 2024, 18:26
Министерство обороны Украины получило первый патент на технологию детекции вражеских FPV-дронов под названием "Вітряк М".
Источник: пресс-служба МОУ
Детали: Отмечается, что это инновационное устройство, позволяющее выявлять вражеские FPV-дроны, обеспечивая дополнительное преимущество на поле боя.
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По словам начальника Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР) Генштаба Валерия Чуркина, устройство уже кодифицировано и допущено к эксплуатации в ВСУ.
Дословно: "Его разработали военные - для военных. В условиях применения противником все большего количества дронов-камикадзе различных типов, насыщенность подобными средствами обнаружения вражеских объектов является принципиальной для увеличения возможностей Вооруженных сил Украины".