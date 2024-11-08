Орбан: Украинцы боролись героически, и только им решать, продолжать ли дальше

Премьер Венгрии Виктор Орбан уверяет, что никогда не указывал украинцам, что делать в контексте войны с РФ, но готов помочь как добрый сосед.

Источник: Орбан на пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Будапеште, сообщает "Европейская правда"

Детали: Орбан отметил, что Украина – суверенная страна и то, что Украина делает это принадлежит исключительно украинцам.

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"Они решили бороться и они боролись героически, им предстоит решать продолжать или нет", – сказал он.

По словам венгерского премьера, его усилия направлены лишь на то, чтобы изолировать Венгрию от опасности войны и возможной ситуации, которая будет иметь негативное влияние на Венгрию.

"В июле я ездил в Киев и в Москву, я был жестко раскритикован за это. Но то, что я делал в Украине не было попыткой убедить украинцев сделать что-то. Я лишь пытался объяснить президенту, что время не на его стороне и я готов помочь создать определенное перемирие, которое предшествовало бы более длительному миру. Меня отвергли и заверили, что время на их стороне", – рассказал Орбан.

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По его словам, в условиях, когда обе стороны убеждены, что время на их стороне, он попытался создать как можно более широкий "международный мирный климат", а затем рано или поздно склонить к переговорам воюющие стороны.

"Я никогда не говорил, что украинцам делать. Их страна, их будущее, их жизнь, их жизнь, суверенная страна. Но я готов помочь им, как я много раз делал, потому что они наши соседи, которые боролись героически и которые заслуживают лучшего будущего чем то, что светит им сейчас", – отметил Орбан.

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что война РФ против Украины может "легко закончиться", если администрация США во главе с Дональдом Трампом применит подход, ориентированный на решение проблемы.

После саммита Европейского политического сообщества президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что Трамп хочет быстрого окончания войны, но это может означать потери для Украины.