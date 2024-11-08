Клименко: На фронте воюют 10% полицейских

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что к выполнению боевых задач на фронте привлекается 10% личного состава Национальной полиции.

Источник: Клименко рассказал интервью проекту "Карпьяк на Суспільному"

Прямая речь: "Еще 25% полицейских, а это примерно четверть (личного состава - ред.) непосредственно несут службу в регионах, где проводятся боевые действия. Это Запорожская, Донецкая, Харьковская, Херсонская и Сумская области".

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Детали: По словам Клименко, стрелковые подразделения Нацполиции привлекаются командованием ВСУ к выполнению различных задач в интересах украинских Сил обороны.

Прямая речь: "Также есть подразделения полиции, которые вместе с пограничниками служат на границе с Республикой Беларусь. И вообще на сегодня одновременно задействованы к выполнению несвойственных функций полиции около 40-45% личного состава, так как часть правоохранителей, находящихся в тыловых областях, также на ротационной основе периодически привлекается к выполнению боевых задач, включая разминирование территорий".

Что предшествовало:

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В июне Клименко заявил, что мобилизовать и отправить на фронт всех правоохранителей, как этого требуют в соцсетях, невозможно.