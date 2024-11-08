Строительство "Северного потока-2" в Германии разрешили с нарушениями – СМИ

Власти немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания нарушили нормы законодательства, когда одобрили разрешение на строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: публикация Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает "Европейская правда"

Детали: Экспертный отчет, призванный оценить безопасность строительства "Северного потока-2", был подготовлен в сентябре 2021 года – за пять месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину.

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Отчет должна была готовить компания BOS Baustoff & Off-Shore Service GmbH, исполнительным директором которой является Лассе Петерсен. Его брат Штеффен, как известно, возглавлял Фонд защиты климата и окружающей среды ("климатический фонд"), который лоббировал завершение строительства "Северного потока-2" в Германии.

BOS утверждает, что отчет по трубопроводу готовили "независимые сторонние эксперты". Подрядчиком, согласно документам в распоряжении FAZ, оказался Нильс Б. – который, однако, ранее работал в компании-операторе "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG.

"Если человек, который помогал строить трубопровод, позже руководил его оценкой – насколько это может быть независимым?" – отмечается в статье.

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Также FAZ получила в распоряжение документы, подтверждающие переписку Нильса Б. с юристом Nord Stream 2 AG. В одном из них представитель компании-оператора направляет "предложения по корректировкам".

Документы FAZ также показывают, что, очевидно, существовала тесная связь между компанией и Горным управлением в городе Штральзунд, что в Передней Померании, которое отвечало за получение разрешения, что вызывает дополнительные сомнения в независимости отчета.

Кроме того, горное управление Штральзунда от имени Nord Stream 2 AG запрашивало у Вооруженных сил Германии координаты мест погружения подводных лодок НАТО в регионе – информацию, которую могла получить Россия.

Расследованием этих обстоятельств занимается специально созданная следственная комиссия, но там говорят, что фигуранты не идут на сотрудничество и тормозят работу следствия. К примеру, много электронных писем и документации "климатического фонда" было уничтожено или удалено.

Напомним, Фонд защиты климата и окружающей среды основали в 2021 году власти земли Мекленбурга-Передней Померании. Он предназначался для завершения строительства "Северного потока-2" в обход санкций США.

Фонд получил 20 миллионов евро взноса от Nord Stream 2 AG и еще 200 тысяч евро от земельного правительства Мекленбурга-Передней Померании, у него был и коммерческий отдел для покупки активов, необходимых для завершения проекта – среди прочего, судна и технологий, а также осуществления расчетов с Nord Stream 2 AG.

После того, как в феврале 2022 года США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и он фактически прекратил существование, "климатический фонд" объявил о ликвидации.