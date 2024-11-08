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В телефонном разговоре Трампа с Зеленским также участвовал Илон Маск – СМИ

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 8 ноября 2024, 19:19
В телефонном разговоре Трампа с Зеленским также участвовал Илон Маск – СМИ
фото: Getty Images

Известный американский бизнесмен Илон Маск участвовал в телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом.

Источник: портал Axios со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: Собеседники Axios утверждают, что разговор Зеленского и Трампа длился около 25 минут. Украинский президент поздравил республиканца с победой, а тот в ответ сказал, что будет поддерживать Украину, но без подробностей.

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Маск, который также был на линии, сказал Зеленскому, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink.

"Новые детали звонка подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также неопределенность относительно того, как именно Трамп будет относиться к Украине", – пишет издание.

По информации Axios, президент Украины считает, что разговор прошел хорошо и "не оставил у Зеленского ощущения отчаяния".

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Собеседники портала также говорят, что после встречи Зеленского и Трампа в сентябре в Нью-Йорке стороны наладили канал связи.

"Ничто из того, что Зеленский и его помощники слышали от Трампа и его команды в частных разговорах, не вызвало тревоги и не заставило нас почувствовать, что Украина будет той, кто заплатит за это (войну. – Ред.) цену", – сказал источник Axios.

Илон Маск сыграл ключевую роль в победной кампании Дональда Трампа на выборах президента США, инвестируя в нее десятки миллионов долларов и продвигая Трампа в своей соцсети.

Трамп дал понять, что вознаградит своего сторонника-миллиардера, пообещав в сентябрьской речи создать правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском в случае победы на выборах.

МаскТрампЗеленский
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