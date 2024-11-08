Минюст США рассказал, как Иран пытался убить Трампа

Министерство юстиции США раскрыло детали дела о том, как Иран организовал заговор, направленный на убийство кандидата в президенты Дональда Трампа перед выборами.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В деле фигурируют 51-летний иранец Фархад Шакери, который остается на свободе, а также 49-летний Карлайл Ривера и 36-летний Джонатон Лоудголт – оба американцы, которых взяли под стражу накануне.

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Согласно материалам следствия, Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) поручил Шакери устанавливать слежку за критиками иранского режима в США и при необходимости ликвидировать их.

Сам Шакери был депортирован из США в 2008 году, поэтому использовал для этого сеть сообщников – Лоудголта и Риверу.

Расследование Федерального бюро расследований, которое касалось американца иранского происхождения, привело к аресту американских сообщников Шакери.

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Агенты ФБР пообщались с иранцем, который рассказал им о полученных поручениях убийства других американских и израильских граждан в США. Среди прочего, 7 октября 2024 года ему поручили предоставить план убийства Дональда Трампа в сжатые сроки.

"Во время интервью Шакери утверждал, что не намеревался предлагать план убийства Трампа в установленные КСИР сроки", – говорится в сообщении Минюста.

Всем трем фигурантам объявили обвинения в заказном убийстве (до 10 лет лишения свободы), заговоре с целью совершения заказного убийства (до 10 лет лишения свободы) и заговоре с целью отмывания денег (до 20 лет лишения свободы).

Напомним, еще в сентябре сотрудники американской разведки предупредили Трампа о реальных угрозах его жизни, которые поступают из Ирана.

На этом фоне кампания Трампа в последние недели президентской гонки в США запросила для него военный самолет, расширение ограничений для полетов над его резиденциями и установление пуленепробиваемых стеклянных щитов в местах его выступлений.

Экс-президент США известен жесткой политикой в отношении Ирана: он вернул санкции против иранского режима и распорядился в 2020 году ликвидировать высокопоставленного генерала КСИР Касема Сулеймани.