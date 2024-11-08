Зеленский: Командование бригад работает над усилением позиций на самых сложных направлениях

Кураховское и Покровское направления остаются самыми сложными на фронте.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Был сегодня доклад Главкома. Фронт. Кураховское направление, Покровское направление - самые сложные сейчас. Военное командование, командование бригад работают над усилением позиций".

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Детали: Глава государства отчитался об участии в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Прямая речь: "Украинская позиция была представлена. И вообще наработки европейской политики на следующий период должны быть общими, скоординированными и такими, что прямо помогает нашему партнерству в Европе, в Евроатлантике. Так же, как без сильной Америки глобальные дела приходят в упадок, так и без сильной Европы сохранение стабильности для европейских народов просто невозможно. И следующая неделя должна также принести соответствующие результаты - результаты в нашей работе с партнерами".