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Зеленский: Командование бригад работает над усилением позиций на самых сложных направлениях

Татьяна ОлейникПятница, 8 ноября 2024, 21:08
Зеленский: Командование бригад работает над усилением позиций на самых сложных направлениях
Зеленський. Фото: Getty Images

Кураховское и Покровское направления остаются самыми сложными на фронте.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Был сегодня доклад Главкома. Фронт. Кураховское направление, Покровское направление - самые сложные сейчас. Военное командование, командование бригад работают над усилением позиций".

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Детали: Глава государства отчитался об участии в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Прямая речь: "Украинская позиция была представлена. И вообще наработки европейской политики на следующий период должны быть общими, скоординированными и такими, что прямо помогает нашему партнерству в Европе, в Евроатлантике. Так же, как без сильной Америки глобальные дела приходят в упадок, так и без сильной Европы сохранение стабильности для европейских народов просто невозможно. И следующая неделя должна также принести соответствующие результаты - результаты в нашей работе с партнерами".

Зеленскийбоевые действиявойна
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