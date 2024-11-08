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СМИ: Украина разочаровалась Британией из-за ее нежелания давать оружие

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 8 ноября 2024, 20:58
СМИ: Украина разочаровалась Британией из-за ее нежелания давать оружие
Зеленский и Стармер. фото: getty images

Украинская власть считает, что ее отношения с правительством Великобритании ухудшились. Это произошло из-за нежелания нового премьера Кира Стармера давать Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: По информации издания, разочарование Киева британским правительством стало следствием дискуссии между Стармером и Владимиром Зеленским во время встречи в октябре.

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Тогда Зеленский представил свой "план победы", но, по словам источника The Guardian в Киеве, план не вызвал "большой реакции". Он пропустил, что Стармер не желает принимать стратегические решения без одобрения США – хотя в частном порядке это отрицал.

Как говорится в публикации, основная претензия Украины заключается в том, что после прихода лейбористов к власти Британия не предоставила никаких дополнительных дальнобойных ракет Storm Shadow.

"Стармер не дает нам дальнобойное оружие. Ситуация не такая, как во времена премьерства Риши Сунака. Отношения ухудшились", – сказал The Guardian анонимный украинский чиновник.

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Эти беспокойства Зеленский поднял во время встречи с британским премьером на саммите Европейского политического сообщества 7 ноября, но в Киеве заявили, что встреча не привела к "никакому прогрессу" в вопросе предоставления Storm Shadow.

Как следует из слов источников The Guardian, "ракетный" вопрос является причиной того, что Кир Стармер до сих пор не посетил Украину с момента вступления в должность премьера.

"Мы обсуждали с августа возможный визит Стармера. Назывались разные даты. Стармер несколько раз его переносил. Ему нет смысла приезжать как туристу. На данный момент он не готов принимать решения, которые необходимы", – сказал собеседник издания.

Великобритания является третьим по величине донором военной техники Киеву после США и Германии и с 2022 года предоставила или пообещала предоставить Украине 12,8 миллиардов фунтов стерлингов помощи.

В октябре сообщалось, что британское военное руководство рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для подготовки новобранцев.

ВеликобританияУкраинаоружие
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