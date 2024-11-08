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СМИ: Администрация Байдена сняла запрет на отправку военных подрядчиков в Украину

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 8 ноября 2024, 21:21
СМИ: Администрация Байдена сняла запрет на отправку военных подрядчиков в Украину
Джо Байден. Фото - Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена разрешила отправку американских военных подрядчиков в Украину для обслуживания и ремонта предоставленной ВСУ техники.

Источник: об этом со ссылкой на анонимного чиновника США сообщили Reuters и CNN, пишет "Европейская правда"

Детали: Решение о работе подрядчиков в Украине Белый дом принял в начале ноября, перед президентскими выборами в США. Оно позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы в Украине – впервые после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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В администрации Байдена надеются, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружения, которые используются украинскими военными, отмечает Reuters.

CNN уточняет, что к системам вооружения, которые будут обслуживать подрядчики из США, относятся истребители F-16 и системы противовоздушной обороны Patriot.

Собеседники канала оценивают, что американских подрядчиков в Украине будет от нескольких десятков до нескольких сотен, причем из соображений безопасности они будут находиться в регионах подальше от линии соприкосновения.

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До сих пор из-за нежелания подвергать риску граждан США в Украине американские подрядчики не могли ездить в страну, поэтому поврежденную технику приходилось отвозить в соседние государства – например Польшу или Румынию.

Отметим, что о снятии запрета на работу американских подрядчиков Пентагона в Украине говорилось еще летом 2024 года, но тогда в конце концов от этой идеи отказались.

СШАБайден
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