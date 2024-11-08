В дополнение к тысяче: Зеленский анонсировал «зимний пакет поддержки» украинцев

Президент Владимир Зеленский пообещал украинцам определенный пакет помощи на зимний период.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Правительство готовит сейчас также другие решения, в частности для зимнего пакета поддержки украинцев, которые будут представлены в этом месяце... Правительство должно помочь людям, которые работают в Украине и, безусловно, для Украины".

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Детали: Подробности помощи он не раскрыл, однако сообщил, что также дал поручение правительству сделать фиксированную доплату всем педагогическим работникам школ. С января - по тысяче гривен, с сентября - по две.

Напомним: Ранее Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая предусматривает помощь в размере 1 тысяча гривен для каждого украинца.