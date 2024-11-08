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В США приостановили дело о вмешательстве Трампа в выборы в 2020 году

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 8 ноября 2024, 21:57
В США приостановили дело о вмешательстве Трампа в выборы в 2020 году
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Дело о вмешательстве Дональда Трампа в выборы 2020 года приостановили ввиду избрания Трампа президентом США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNBC

Детали: В представлении к судье Тане Чуткан спецпрокурор Минюста США объяснил необходимость приостановления производства тем, что из-за "беспрецедентного обстоятельства" победы Трампа на выборах обвинению требуется дополнительное время для определения дальнейших действий.

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Прокуроры должны представить отчет о результатах своего анализа судье до 2 декабря.

В США президенты пользуются иммунитетом от уголовного преследования во время пребывания в должности. Поэтому после объявления победы Трампа на выборах президента уголовные дела против него находятся под вопросом.

В деле, о котором идет речь, Трампа обвиняют в преступлениях, связанных с попытками повлиять на исход выборов 2020 года, когда победил демократ Джо Байден.

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Другое федеральное уголовное дело о ненадлежащем хранении секретных документов в резиденции Трампа было закрыто. Спецпрокурор Минюста подал апелляцию на это решение, но теперь его судьба под вопросом.

Одно из уголовных дел против Трампа – в Нью-Йорке – дошло до суда присяжных, который признал тогда еще экс-президента виновным в выплате денег порнозвезде в обход правил финансирования избирательной кампании. Приговор должны объявить 26 ноября.

Рассмотрение другого дела на уровне штатов, в Джорджии, где Трампу и более десятка других фигурантов инкриминируют создание "организованной преступной группировки" для вмешательства в результаты выборов, пока приостановлено из-за конфликта интересов судьи.

СШАТрампвиборысуд
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