Российская армия запустила ударные дроны в Украину
Российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины в пятницу вечером.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 21:18 сообщили о БпЛА на севере Сумщины в южном направлении.
В 21:29 стало известно о группе дронов с Сумщины курсом на Черниговщину.
В 21:57 военные предупредили о группе "шахедов" на юге Сумщины курсом на Полтавщину и о БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
В 22:32 появилась информация о группе дронов на востоке Полтавщины курсом на Харьковщину и о БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину.
В 22:33 сообщили о еще одном дроне на севере Полтавщины в направлении на юго-запад и БпЛА на востоке Черниговщины, курс южный.
В 22:44 появился "шахед" на Херсонщине курсом на Николаев.
В 23:00 предупредили о группе дронов на юге Харьковщины курс южный.
По состоянию на 23:34 Воздушные силы сообщают о:
- новой группуе "шахедов" на Сумщине курсом на запад;
- группе "шахедов" на Черниговщине курс юго-западный;
- "шахедах" на юге Харьковской области курсом на юг;
- "шахедах" на Днепропетровщине курс южный;
- группе "шахедов" на Херсонщине в направлении Николаевщины;
- "шахеды" на севере Николаевщины курс на Кировоградщину;
- группе "шахедов" в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
В 00:18 Воздушные силы обновили места пребывания "Шахедов":
- Новая группа "Шахедов" на Сумщине, курсом на запад.
- Группа "Шахедов" на Черниговщине, курс юго-западный.
- Группа "Шахедов" в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.
- "Шахеды" в Одесской области, курсом на запад.
- "Шахеды" на Николаевщине, курс западный.
- БпЛА на западе Кировоградской области, курсом на запад.
- "Шахеды" на севере Николаевской области, курс на Кировоградщину.