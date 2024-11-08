Российская армия запустила ударные дроны в Украину

Российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины в пятницу вечером.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:18 сообщили о БпЛА на севере Сумщины в южном направлении.

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В 21:29 стало известно о группе дронов с Сумщины курсом на Черниговщину.

В 21:57 военные предупредили о группе "шахедов" на юге Сумщины курсом на Полтавщину и о БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

В 22:32 появилась информация о группе дронов на востоке Полтавщины курсом на Харьковщину и о БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину.

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В 22:33 сообщили о еще одном дроне на севере Полтавщины в направлении на юго-запад и БпЛА на востоке Черниговщины, курс южный.

В 22:44 появился "шахед" на Херсонщине курсом на Николаев.

В 23:00 предупредили о группе дронов на юге Харьковщины курс южный.

По состоянию на 23:34 Воздушные силы сообщают о:

новой группуе "шахедов" на Сумщине курсом на запад;

группе "шахедов" на Черниговщине курс юго-западный;

"шахедах" на юге Харьковской области курсом на юг;

"шахедах" на Днепропетровщине курс южный;

группе "шахедов" на Херсонщине в направлении Николаевщины;

"шахеды" на севере Николаевщины курс на Кировоградщину;

группе "шахедов" в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

В 00:18 Воздушные силы обновили места пребывания "Шахедов":

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