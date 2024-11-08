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Российская армия запустила ударные дроны в Украину

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивПятница, 8 ноября 2024, 00:26
Российская армия запустила ударные дроны в Украину
Фото - ппо западное ото нгу

Российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины в пятницу вечером.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:18 сообщили о БпЛА на севере Сумщины в южном направлении.

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В 21:29 стало известно о группе дронов с Сумщины курсом на Черниговщину.

В 21:57 военные предупредили о группе "шахедов" на юге Сумщины курсом на Полтавщину и о БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

В 22:32 появилась информация о группе дронов на востоке Полтавщины курсом на Харьковщину и о БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину.

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В 22:33 сообщили о еще одном дроне на севере Полтавщины в направлении на юго-запад и БпЛА на востоке Черниговщины, курс южный.

В 22:44 появился "шахед" на Херсонщине курсом на Николаев.

В 23:00 предупредили о группе дронов на юге Харьковщины курс южный.

По состоянию на 23:34 Воздушные силы сообщают о:

  • новой группуе "шахедов" на Сумщине курсом на запад;
  • группе "шахедов" на Черниговщине курс юго-западный;
  • "шахедах" на юге Харьковской области курсом на юг;
  • "шахедах" на Днепропетровщине курс южный;
  • группе "шахедов" на Херсонщине в направлении Николаевщины;
  • "шахеды" на севере Николаевщины курс на Кировоградщину;
  • группе "шахедов" в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

В 00:18 Воздушные силы обновили места пребывания "Шахедов":

Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua
  • Новая группа "Шахедов" на Сумщине, курсом на запад.
  • Группа "Шахедов" на Черниговщине, курс юго-западный.
  • Группа "Шахедов" в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.
  • "Шахеды" в Одесской области, курсом на запад.
  • "Шахеды" на Николаевщине, курс западный.
  • БпЛА на западе Кировоградской области, курсом на запад.
  • "Шахеды" на севере Николаевской области, курс на Кировоградщину.

воздушная тревогаШахедбеспилотники
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