РФ била баллистикой и УАБами по Сумской области: в области 8 раненых людей

Россияне 8 ноября совершили 57 обстрелов Сумской области: в частности били баллистикой, КАБами, артиллерией и сбрасывали взрывчатку с дронов. В результате обстрелов ранены 8 человек.

Источник: Сумская ОВА, ГСЧС

Детали: В Краснопольской громаде в результате авиаудара ранены 5 человек. Также повреждены 1 многоквартирный дом, 6 частных домов, частный магазин, 2 аптеки, помещения СОШ и лицея, 3 автомобиля.

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Последствия обстрела Краснопольской громады. Фото - ГСЧС Сумщины

В Сумской громаде россияне ударили баллистической ракетой. В результате удара ранены 3 гражданских лица, повреждены нежилые помещения.

Дословно: "В течение дня россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 129 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".