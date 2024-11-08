Генштаб: На фронте с начала суток произошло 164 столкновения

С начала суток 8 ноября на фронте произошло 164 боевых столкновения.

Источник: оперативная информация по состоянию на 22.00 8 ноября

Дословно: "Всего с начала этих суток произошло 164 боевых столкновения.

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Российские захватчики нанесли по территории Украины 3 ракетных и 62 авиационных удара, применив пять ракет и сбросив 100 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 453 дроны-камикадзе и совершили более трех с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза без успеха атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении противник 14 раз проводил наступательные штурмы в районах Кондрашовки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Берестового.

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На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки.

Защитники украинской земли сдерживают натиск врага на Северском направлении, в настоящее время отбили четыре атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка, вблизи Верхнекаменского идет одно боестолкновение.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одно наступательное действие россиян вблизи населенного пункта Бондарное.

На Торецком направлении россияне 10 раз атаковали силы обороны у Торецка и Щербиновки.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 34 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое и Чумацкое.

На Кураховском направлении враг 40 раз атаковал наши позиции вблизи Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки и Катериновки.

На Времовском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий неподалеку Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Новоандреевки. Украинские защитники отбили один вражеский штурм, в настоящее время незавершенными остаются еще три боестолкновения.

Три раза на Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.