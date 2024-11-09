Российская армия запускала ударные дроны в Украину
Российская армия запускала ударные беспилотники на территорию Украины в пятницу вечером. Атака продолжалась всю ночь.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 21:18 сообщили о БпЛА на севере Сумщины в южном направлении.
В 21:29 стало известно о группе дронов с Сумщины курсом на Черниговщину.
В 21:57 военные предупредили о группе "шахедов" на юге Сумщины курсом на Полтавщину и о БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
В 22:32 появилась информация о группе дронов на востоке Полтавщины курсом на Харьковщину и о БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину.
В 22:33 сообщили о еще одном дроне на севере Полтавщины в направлении на юго-запад и БпЛА на востоке Черниговщины, курс южный.
В 22:44 появился "шахед" на Херсонщине курсом на Николаев.
В 23:00 предупредили о группе дронов на юге Харьковщины курс южный.
По состоянию на 23:34 Воздушные силы сообщают о:
- новой группуе "шахедов" на Сумщине курсом на запад;
- группе "шахедов" на Черниговщине курс юго-западный;
- "шахедах" на юге Харьковской области курсом на юг;
- "шахедах" на Днепропетровщине курс южный;
- группе "шахедов" на Херсонщине в направлении Николаевщины;
- "шахеды" на севере Николаевщины курс на Кировоградщину;
- группе "шахедов" в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
В 00:18 Воздушные силы обновили места пребывания "Шахедов":
- Новая группа "Шахедов" на Сумщине, курсом на запад.
- Группа "Шахедов" на Черниговщине, курс юго-западный.
- Группа "Шахедов" в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.
- "Шахеды" в Одесской области, курсом на запад.
- "Шахеды" на Николаевщине, курс западный.
- БпЛА на западе Кировоградской области, курсом на запад.
- "Шахеды" на севере Николаевской области, курс на Кировоградщину.
В 00:54 военные обновили движение беспилотников:
- "Шахед" на Черниговщине, курс на Сумщину.
- группа "Шахедов" на Сумщине, курс на юг.
- "Шахед" на Харьковщине, курсом на запад.
- "Шахеды" на севере Одесской области, курсом на Виннитчину.
- "Шахеды" на Николаевщине, курс западный.
- БпЛА на западе Кировоградской области, курсом на запад.
- "Шахеды" на севере Николаевщины, курс на Кировоградщину.
- "Шахед" на западе Кировоградской области, курсом на Виннитчину.
В 1.07 воздушники сообщили о "Шахедах" на востоке Киевской области курсом на Киев.
В 02:10 Воздушные силы обновили места пребывания "Шахедов":
- "Шахеды" на востоке Черниговской области курсом на юг.
- "Шахед" на Полтавщине курс на юг Кировоградскую область.
- "Шахед" на востоке Кировоградской области курсом на юго-запад.
- "Шахэды" на севере Одесской области курсом на север.
- "Шахеды" на юге Винницкой области курс западный.
- "Шахед" на севере Хмельницкой области курсом на Тернопольщину.
В 4:29 военные обновили направления движения беспилотников:
- "Шахеды" на западе и севере Полтавщины, курсом на запад.
- "Шахед" на Черниговщине, курс западный.