Российская армия запускала ударные дроны в Украину

Российская армия запускала ударные беспилотники на территорию Украины в пятницу вечером. Атака продолжалась всю ночь.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:18 сообщили о БпЛА на севере Сумщины в южном направлении.

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В 21:29 стало известно о группе дронов с Сумщины курсом на Черниговщину.

В 21:57 военные предупредили о группе "шахедов" на юге Сумщины курсом на Полтавщину и о БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

В 22:32 появилась информация о группе дронов на востоке Полтавщины курсом на Харьковщину и о БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину.

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В 22:33 сообщили о еще одном дроне на севере Полтавщины в направлении на юго-запад и БпЛА на востоке Черниговщины, курс южный.

В 22:44 появился "шахед" на Херсонщине курсом на Николаев.

В 23:00 предупредили о группе дронов на юге Харьковщины курс южный.

По состоянию на 23:34 Воздушные силы сообщают о:

новой группуе "шахедов" на Сумщине курсом на запад;

группе "шахедов" на Черниговщине курс юго-западный;

"шахедах" на юге Харьковской области курсом на юг;

"шахедах" на Днепропетровщине курс южный;

группе "шахедов" на Херсонщине в направлении Николаевщины;

"шахеды" на севере Николаевщины курс на Кировоградщину;

группе "шахедов" в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

В 00:18 Воздушные силы обновили места пребывания "Шахедов":

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Новая группа "Шахедов" на Сумщине, курсом на запад.

Группа "Шахедов" на Черниговщине, курс юго-западный.

Группа "Шахедов" в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.

"Шахеды" в Одесской области, курсом на запад.

"Шахеды" на Николаевщине, курс западный.

БпЛА на западе Кировоградской области, курсом на запад.

"Шахеды" на севере Николаевской области, курс на Кировоградщину.

В 00:54 военные обновили движение беспилотников:

"Шахед" на Черниговщине, курс на Сумщину.

группа "Шахедов" на Сумщине, курс на юг.

"Шахед" на Харьковщине, курсом на запад.

"Шахеды" на севере Одесской области, курсом на Виннитчину.

"Шахеды" на Николаевщине, курс западный.

БпЛА на западе Кировоградской области, курсом на запад.

"Шахеды" на севере Николаевщины, курс на Кировоградщину.

"Шахед" на западе Кировоградской области, курсом на Виннитчину.

В 1.07 воздушники сообщили о "Шахедах" на востоке Киевской области курсом на Киев.

В 02:10 Воздушные силы обновили места пребывания "Шахедов":

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"Шахеды" на востоке Черниговской области курсом на юг.

"Шахед" на Полтавщине курс на юг Кировоградскую область.

"Шахед" на востоке Кировоградской области курсом на юго-запад.

"Шахэды" на севере Одесской области курсом на север.

"Шахеды" на юге Винницкой области курс западный.

"Шахед" на севере Хмельницкой области курсом на Тернопольщину.

В 4:29 военные обновили направления движения беспилотников:

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