Сербские таможенники предотвратили контрабанду более 300 попугаев

На сербской границе таможенники вместе с полицией изъяли 380 попугаев, которых пытались незаконно перевезти в Болгарию.

Источник: Таможенное управление Сербии, пишет "Европейская правда"

Детали: На сербской границе таможенники совместно с полицией изъяли 380 птиц, которых пытались вывезти в Болгарию контрабандой.

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На пограничном переходе Градина сербские таможенники 7 ноября обнаружили 18 клеток с попугаями в багажнике авто, которое остановили для осмотра.

Фото: Таможенное управление Сербии

Попугаи, на которые водитель не имел сопроводительных документов, принадлежали к трем видам: розовощекий неразлучник, корелла и новозеландский какарики. Последний является охраняемым видом.

"Попугаев передали в зоопарк в Ягодине (город в центральной Сербии - ред.) для срочного лечения, а водителем и автомобилем занялись полиция и прокуратура", – добавили в сербской таможне.

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