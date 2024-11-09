Правительство изменило правила электронного рекрутинга для военной службы

Воинские части теперь обязаны принимать решение относительно кандидата на службу в течение суток после получения заявления.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Детали: В пятницу на заседании правительства Кабинет министров Украины утвердил изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по электронному рекрутингу граждан на военную службу.

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Согласно новым правилам, воинская часть, выбранная кандидатом, должна уточнить его намерения по заключению контракта. Это происходит через использование рекрутинговой платформы и включает проведение собеседования.

Детали: Согласно новым правилам, воинская часть, выбранная кандидатом, должна уточнить его намерения по заключению контракта. Это происходит через использование рекрутинговой платформы и включает проведение собеседования.

Прямая речь: "О принятом решении воинская часть сообщает лицо с использованием рекрутинговой платформы, в день его принятия.

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В случае принятия воинской частью решения о принятии лица на военную службу по контракту с таким лицом по его желанию заключается контракт о прохождении гражданами Украины военной службы.

В случае принятия воинской частью решения об отказе в принятии лица на военную службу по контракту лицу также сообщается причина такого отказа".

Предыстория: