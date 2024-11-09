Правительство изменило правила электронного рекрутинга для военной службы
Воинские части теперь обязаны принимать решение относительно кандидата на службу в течение суток после получения заявления.
Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram
Детали: В пятницу на заседании правительства Кабинет министров Украины утвердил изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по электронному рекрутингу граждан на военную службу.
Согласно новым правилам, воинская часть, выбранная кандидатом, должна уточнить его намерения по заключению контракта. Это происходит через использование рекрутинговой платформы и включает проведение собеседования.
Детали: Согласно новым правилам, воинская часть, выбранная кандидатом, должна уточнить его намерения по заключению контракта. Это происходит через использование рекрутинговой платформы и включает проведение собеседования.
Прямая речь: "О принятом решении воинская часть сообщает лицо с использованием рекрутинговой платформы, в день его принятия.
В случае принятия воинской частью решения о принятии лица на военную службу по контракту с таким лицом по его желанию заключается контракт о прохождении гражданами Украины военной службы.
В случае принятия воинской частью решения об отказе в принятии лица на военную службу по контракту лицу также сообщается причина такого отказа".
Предыстория:
- 15 октября Министерство цифровой трансформации сообщило, что планирует внедрить экспериментальный проект по рекрутингу граждан в электронной форме через приложение "Дія".
- 17 октября в приложении "Дія" ввели рекрутинг в Армию дронов. В приложении по фильтрам нужно выбрать бригаду или подразделение, в которое человек хочет попасть, далее - отправить одно или несколько заявлений. Нужно самостоятельно выбрать направление, связанное с БпЛА. Далее рекрутер приглашает кандидата на собеседование и подразделение подписывает с ним контракт.