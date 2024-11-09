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МУС начнет расследование в отношении прокурора, который выдал ордер на арест Путина

Алена ИвашкивСуббота, 9 ноября 2024, 02:36
МУС начнет расследование в отношении прокурора, который выдал ордер на арест Путина
Карим Хан, фото: Getty Images

Руководящий орган Международного уголовного суда начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана в связи с вероятными сексуальными домогательствами.

Источник: Reuters со ссылкой на двух информаторов, знакомых с этим вопросом

Детали: Во внутреннем документе, разосланном государствам-членам, Хана призывают временно отказаться от выполнения своих обязанностей в международном суде по рассмотрению военных преступлений, расположенном в Гааге, на время проведения расследования.

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Недатированный и неподписанный документ, который увидели журналисты, разослали странам-членам сотрудники МУС.

Как сообщает Reuters, офис Хана переадресовал вопросы его адвокату, а телефонные звонки и неоднократные запросы на комментарии, отправленные его адвокатам, остались без ответа.

Хан отрицает обвинения в неправомерных действиях, о которых было сообщено руководящему органу суда в прошлом месяце. Тогда он попросил внутренний надзорный орган суда расследовать эти обвинения.

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Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что внешнее расследование было согласовано на заседании в четверг основной группы руководящего органа суда, Ассамблеи государств-участников.

В настоящее время судьи МУС рассматривают запрос Хана, поданный в мае, о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его министра обороны и лидеров ХАМАСа. Хан заявил, что обвинения в неправомерных действиях совпали с кампанией дезинформации, направленной против его ведомства.

Во внутреннем документе, распространенном для обсуждения, утверждается, что независимый внутренний орган суда, оценивающий вопросы поведения, должен был начать официальное расследование этих обвинений, когда они были впервые озвучены.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что предполагаемая жертва в деле Хана нет уверенности в независимости внутреннего органа суда, новый председатель которого является бывшим сотрудником Хана, поскольку детали докладов о неправомерных действиях были утечкой.

Документ также свидетельствует о том, что на Хана оказывается давление, чтобы он временно отошел от дел и позволил одному из своих заместителей исполнять обязанности прокурора, пока идет расследование.

Предыстория:

Больше об этом событии читайте в статье "ЕвроПравды": Международное право силы. Какие последствия повлечет отказ Монголии арестовать Путина по ордеру МУС.

Путинсуд
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