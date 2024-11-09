Россияне атаковали Харьков КАБами: попали в одну из самых загруженных городских трасс

В ночь на 9 ноября в Харькове управляемая авиабомба попала в одну из самых загруженных городских трасс. Повреждены дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Прямая речь Терехова: "В Харькове прогремел взрыв. Возможны повторные пуски КАБов. Будьте осторожны".

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Детали: Военные сообщили о пусках управляемых авиабомб в Харьковскую область.

Дополнено: В 3.11 Терехов написал о попадании КАБа на пересечении двух районов города в дорожное покрытие.

По его словам, есть определенные повреждения гражданской инфраструктуры. Информации о пострадавших на данную минуту не поступало.

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Утром Терехов сообщил о последствиях ночного попадания.

Прямая речь: "Прилетело в одну из самых загруженных городских трасс. Повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса, и сеть уличного освещения".

Детали: Он также отметил, что разрушена одна неработающая автозаправочная станция, и немного повреждена другая. В прилегающем отеле выбито несколько окон. Незначительные повреждения получил расположенный на перекрестке строительный гипермаркет.