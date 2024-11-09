DeepState: Российские войска продвинулись возле 7 населенных пунктов
Суббота, 9 ноября 2024, 05:00
Аналитики проекта DeepState сообщили о новых продвижениях российских военных на восточном фронте.
Источник: DeepState
Детали: В ночь на 9 ноября аналитики проекта сообщили, о продвижении оккупантов вблизи семи населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
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Дословно: "Враг продвинулся у Максимовки, Мясожаровки, Дальнего, Селидово, Петровки, Богоявленки и Победы".
Предыстория:
- Аналитики DeepState сообщали, что за октябрь россияне оккупировали около 490 квадратных километров украинских территорий и это самый большой показатель за 2024 год и за время российского контрнаступления, которое продолжается с октября 2023 года.
- 1 ноября 2024 года эстонская разведка заявила, что в течение последней недели российским войскам удалось оккупировать около 150 квадратных километров на территории Донецкой области.
- По данным Генштаба ВСУ, за последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий и численность своего личного состава почти на 100 тысяч человек. Также до 1300 км увеличилась протяженность линии фронта. Как объясняет представитель Генштаба Дмитрий Лиховий, на линии боевого соприкосновения российские оккупанты имеют значительное преимущество, иногда 5-кратное.