DeepState: Российские войска продвинулись возле 7 населенных пунктов

Аналитики проекта DeepState сообщили о новых продвижениях российских военных на восточном фронте.

Источник: DeepState

Детали: В ночь на 9 ноября аналитики проекта сообщили, о продвижении оккупантов вблизи семи населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

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Дословно: "Враг продвинулся у Максимовки, Мясожаровки, Дальнего, Селидово, Петровки, Богоявленки и Победы".

Предыстория: